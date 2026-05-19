Риск завоза Эболы в Россию минимален, считает профессор

В Уганде власти призвали жителей отказаться от рукопожатий, объятий и других «ненужных» физических контактов после подтверждения двух случаев заражения лихорадкой Эбола. Минздрав также рекомендовал чаще мыть руки, пользоваться антисептиками и внимательно следить за самочувствием. Об это пишет Nielepost.

Граждан попросили незамедлительно сообщать о повышенной температуре, рвоте, кровотечении и сильной слабости. Меры вводят на фоне вспышки лихорадки в Африке.

Профессор Пироговского университета Мурад Шахмарданов в беседе с телеграм-каналом «Кровавая барыня» заявил, что риск выхода Эболы за пределы Африки остаётся низким, но полностью исключать его нельзя. По словам эксперта, распространению инфекции на континенте способствуют высокая мобильность населения, гуманитарный кризис, вооружённые конфликты и неформальные медучреждения.

«Шансы на высокую летальность есть, но называть эту вспышку самой тяжёлой по абсолютному числу смертей пока преждевременно», — отметил Шахмарданов. При этом вероятность завоза Эболы в Россию он назвал отсутствующей из-за выстроенной многоуровневой системы защиты.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила в Демократической Республике Конго и Уганде режим чрезвычайной ситуации международного уровня из‑за вспышки вируса Эбола. В организации подчеркнули, что речь идёт об эпидемии, а не пандемии. В Конго уже зафиксировано около 350 случаев заражения, из которых 91 человек погиб.