Трамп: Си не говорил о якобы сожалении России из-за начала СВО
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rawpixel.com
Президент США Дональд Трамп опроверг публикацию газеты Financial Times о якобы заявлении председателя КНР Си Цзиньпина о том, что Россия может пожалеть о начале спецоперации на Украине.
«Нет, он ничего подобного не говорил», — сказал Трамп.
Напомним, российский лидер Владимир Путин прибыл в Пекин. Все деловые встречи начнутся 20 мая. Президента встретили в китайском аэропорту на высоком уровне. У трапа лайнера главу государства ждали министр иностранных дел Ван И и дипломаты, а на лётном поле — военный оркестр, почётный караул и дети с триколорами. Передвигаться по Пекину Путин будет на Aurus с китайскими номерами.
