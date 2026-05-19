Небензя посоветовал постпреду Украины учить русские поговорки по первоисточнику

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя дал совет своему украинскому коллеге Андрею Мельнику точнее использовать русские народные поговорки. Соответствующее заявление российский дипломат сделал на заседании Совета Безопасности по Украине.

Небензя заявил на заседании Совбеза, что участники вновь собрались лишь «для галочки», чтобы зафиксировать неослабевающее внимание Совета к украинскому сюжету, и иронично предположил, что его украинский коллега наверняка подготовил очередную поговорку на русском языке, граничащую с нецензурной лексикой.

«Дам один бесплатный совет: когда пользуетесь русскими поговорками, учите слова из первоисточника. А то не всегда цитаты из русского фольклора получаются точными», — уточнил российский постпред.