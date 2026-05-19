19 мая, 19:22

«Локомотив» обыграл «Ак Барс» и находится в шаге от чемпионства в Кубке Гагарина

Обложка © Пресс-служба ХК «Локомотив» Ярославль

Ярославский «Локомотив» обыграл казанский «Ак Барс» со счётом 4:1 в пятом матче финальной серии Кубка Гагарина. На данный момент счёт в противостоянии до четырёх побед — 3-2.

Главным героем встречи стал Байрон Фрэз, оформивший дубль (29-я и 43-я минуты). Также шайбы у хозяев забросили Никита Кирьянов (30) и Артур Каюмов (57, пустые ворота). У «Ак Барса» единственный гол на 59-й минуте забил Александр Хмелевски.

После третьей пропущенной шайбы казанцы заменили вратаря Тимура Билялова на Максима Арефьева, который впервые появился на льду в нынешнем финале.

Теперь «Локомотив» находится в одной победе от чемпионства. Шестой матч серии состоится 21 мая в Казани.

Миллер из «Ак Барса» установил рекорд Кубка Гагарина по очкам среди защитников

Напомним, в прошлом матче серии «Ак Барс» одержал победу над «Локомотивом». Игра завершилась со счётом 2:1. Встреча прошла в столице Татарстана.

Артём Гапоненко
