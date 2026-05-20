МЧС ликвидировало открытое горение на складе в Подмосковье
Обложка © МЧС России по Московской области
Открытое горение на крупном пожаре в Дмитровском районе Подмосковья ликвидировано. Об этом сообщили в МЧС России.
Сейчас спасатели продолжают проливку конструкций и разбор завалов.
Напомним, площадь возгорания на территории складского комплекса в селе Белый Раст достигла 5 тысяч квадратных метров. Быстрому распространению пламени способствовала высокая пожарная нагрузка внутри здания. Из-за пожара жители Химок, Лобни, Зеленограда и северо-запада Москвы жаловались на сильный запах гари в воздухе.
Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.