Австрия исправит ошибки на надгробиях советских солдат

Министерство внутренних дел Австрии пообещало устранить неточности в написании на новых надгробных табличках советских воинов, установленных на центральном кладбище Вены. Ошибки были обнаружены 9 мая, сообщили РИА «Новости» в посольстве РФ в Австрии.

«В МВД Австрии заверили, что допущенные неточности будут исправлены», – говорится в сообщении дипломатического ведомства.