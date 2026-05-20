Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 мая, 01:21

Австрия исправит ошибки на надгробиях советских солдат

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Diego Grandi

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Diego Grandi

Министерство внутренних дел Австрии пообещало устранить неточности в написании на новых надгробных табличках советских воинов, установленных на центральном кладбище Вены. Ошибки были обнаружены 9 мая, сообщили РИА «Новости» в посольстве РФ в Австрии.

«В МВД Австрии заверили, что допущенные неточности будут исправлены», – говорится в сообщении дипломатического ведомства.

«Они отдали жизни за нашу свободу»: Словакия будет наказывать за осквернение советских памятников
«Они отдали жизни за нашу свободу»: Словакия будет наказывать за осквернение советских памятников

Напомним, власти Вены оперативно восстановили осквернённое советское воинское захоронение на Центральном кладбище, однако на некоторых новых надгробиях появились орфографические ошибки.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • Австрия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar