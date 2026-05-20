Австрия исправит ошибки на надгробиях советских солдат
Министерство внутренних дел Австрии пообещало устранить неточности в написании на новых надгробных табличках советских воинов, установленных на центральном кладбище Вены. Ошибки были обнаружены 9 мая, сообщили РИА «Новости» в посольстве РФ в Австрии.
«В МВД Австрии заверили, что допущенные неточности будут исправлены», – говорится в сообщении дипломатического ведомства.
Напомним, власти Вены оперативно восстановили осквернённое советское воинское захоронение на Центральном кладбище, однако на некоторых новых надгробиях появились орфографические ошибки.
