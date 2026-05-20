В МИД РФ заявили об «эффекте домино» из-за возобновления ядерных испытаний
Россия предупредила США о последствиях возможного отказа Вашингтона от моратория на ядерные испытания. Об этом в интервью ТАСС заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
По его словам, Москва неоднократно доводила до американской стороны, что такой шаг станет серьёзным ударом по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) и может спровоцировать «эффект домино».
Ранее стало известно, что Минэнерго США запросило у Конгресса почти 100 миллионов долларов на создание новой противобункерной ядерной бомбы NDS-A. При этом министр энергетики США Крис Райт заявил, что технической необходимости в возобновлении ядерных испытаний у Вашингтона нет, однако подобное решение может быть принято по политическим причинам.
