В МИД РФ заявили об «эффекте домино» из-за возобновления ядерных испытаний

Россия предупредила США о последствиях возможного отказа Вашингтона от моратория на ядерные испытания. Об этом в интервью ТАСС заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

По его словам, Москва неоднократно доводила до американской стороны, что такой шаг станет серьёзным ударом по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) и может спровоцировать «эффект домино».