Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

20 мая, 00:40

В МИД РФ заявили об «эффекте домино» из-за возобновления ядерных испытаний

Рябков: Отказ США от моратория на ядерные испытания вызовет «эффект домино»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alones

Россия предупредила США о последствиях возможного отказа Вашингтона от моратория на ядерные испытания. Об этом в интервью ТАСС заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

По его словам, Москва неоднократно доводила до американской стороны, что такой шаг станет серьёзным ударом по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) и может спровоцировать «эффект домино».

Путин назвал испытание «Сармата» большим событием и успехом для России

Ранее стало известно, что Минэнерго США запросило у Конгресса почти 100 миллионов долларов на создание новой противобункерной ядерной бомбы NDS-A. При этом министр энергетики США Крис Райт заявил, что технической необходимости в возобновлении ядерных испытаний у Вашингтона нет, однако подобное решение может быть принято по политическим причинам.

Артём Гапоненко
