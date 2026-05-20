Число закрытых аэропортов в России за ночь выросло до десяти

Временные ограничения на приём и выпуск самолётов введены ещё в трёх российских аэропортах — Казани, Бугульме и Нижнекамске. Об этом сообщили в Росавиации.

В ведомстве уточнили, что меры приняты для обеспечения безопасности полётов.

Таким образом, число аэропортов, работа которых ограничена этой ночью, выросло до десяти.