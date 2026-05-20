Число закрытых аэропортов в России за ночь выросло до десяти
Обложка © Life.ru
Временные ограничения на приём и выпуск самолётов введены ещё в трёх российских аэропортах — Казани, Бугульме и Нижнекамске. Об этом сообщили в Росавиации.
В ведомстве уточнили, что меры приняты для обеспечения безопасности полётов.
Таким образом, число аэропортов, работа которых ограничена этой ночью, выросло до десяти.
Ранее ограничения были введены в аэропортах Ульяновска и Самары, а также во Владикавказе, Грозном, Магасе, Саратове и Пензе. О сроках снятия ограничений пока не сообщается.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.