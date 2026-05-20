Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 мая, 01:06

Число закрытых аэропортов в России за ночь выросло до десяти

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Временные ограничения на приём и выпуск самолётов введены ещё в трёх российских аэропортах — Казани, Бугульме и Нижнекамске. Об этом сообщили в Росавиации.

В ведомстве уточнили, что меры приняты для обеспечения безопасности полётов.

Таким образом, число аэропортов, работа которых ограничена этой ночью, выросло до десяти.

Аэропорт Пулково возобновил работу в штатном режиме
Аэропорт Пулково возобновил работу в штатном режиме

Ранее ограничения были введены в аэропортах Ульяновска и Самары, а также во Владикавказе, Грозном, Магасе, Саратове и Пензе. О сроках снятия ограничений пока не сообщается.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • Росавиация
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar