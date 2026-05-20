20 украинских беспилотников уничтожены в небе над Воронежской областью

В Воронежской области российские силы ПВО перехватили двадцать украинских беспилотников. Пострадавших нет. Разрушения от падения обломков дронов получил частный дом: повреждены стены, потолок и коммуникации постройки. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев. Он подчеркнул, что режим опасности атаки БПЛА сохраняется по всей области.

«Минувшей ночью дежурными силами ПВО над двумя городами и четырьмя районами Воронежской области были обнаружены и уничтожены 20 БПЛА. По предварительной информации, пострадавших нет», — сказано в тексте.

Всего за ночь над регионами РФ сбили 273 вражеских БПЛА. Они были перехвачены в том числе над территорией Воронежской области, Ставрополья, Крыма, Татарстана, Москвы и области, а также над акваториями Азовского и Чёрного морей. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что утром 20 мая силы противовоздушной обороны уничтожили беспилотник, летевший на столицу.