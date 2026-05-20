Харатьян накопил почти 400 штрафов на ₽500 тыс. на своём новом Lixiang за 7 млн

Российский актёр Дмитрий Харатьян накопил почти 400 штрафов на полумиллиона рублей на своём новом автомобиле китайского производства. По информации SHOT, артист особенно игнорирует оплату платных дорог.

66-летний Харатьян в 2024 году приобрёл новенький Lixiang L7 стоимостью около 7 млн рублей. За короткое время на его имя накопилось 395 штрафов на сумму 524 тыс. рублей. Среди нарушений — превышение скорости до 60 км/ч, неоплата парковки и езда без ремня безопасности. Часть задолженностей артист периодически погашает, однако платные участки дорог в Москве остаются наиболее проблемными: с 2023 года на нём числится долг 21 тыс. рублей за 32 проезда по проспекту Багратиона.

По данным источников, это может быть связано с блокировкой ФНС в 2024 году кинокомпании «Диафильм», соучредителем которой Харатьян являлся вместе с музыкантом Гариком Сукачёвым.