Ушаков сообщил о желании Уиткоффа и Кушнера приехать в Москву
Американский спецпредставитель Стив Уиткофф выражал желание посетить Москву вместе с зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером, однако конкретные даты визита пока не согласованы. Об этом газете «Известия» рассказал помощник лидера РФ Юрий Ушаков.
«Уиткофф несколько раз заявлял о своём желании вместе со своим партнёром Кушнером приехать в Москву», — рассказал он.
Дипломат подчеркнул, что согласование дат визита будет происходить совместно с американской стороной.
Ранее в Кремле заявили, что Ушаков поддерживает постоянный контакт с Уиткоффом, а сегодня в Пекине глава РПФИ Кирилл Дмитриев сказал, что спецпосланник президента США уже очень скоро приедет с визитом в Россию.
