Ушаков сообщил о желании Уиткоффа и Кушнера приехать в Москву

Американский спецпредставитель Стив Уиткофф выражал желание посетить Москву вместе с зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером, однако конкретные даты визита пока не согласованы. Об этом газете «Известия» рассказал помощник лидера РФ Юрий Ушаков.

«Уиткофф несколько раз заявлял о своём желании вместе со своим партнёром Кушнером приехать в Москву», — рассказал он.

Дипломат подчеркнул, что согласование дат визита будет происходить совместно с американской стороной.