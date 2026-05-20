Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 мая, 07:52

Ушаков сообщил о желании Уиткоффа и Кушнера приехать в Москву

Обложка © ТАСС / LUDOVIC MARIN / POOL / ЕРА

Обложка © ТАСС / LUDOVIC MARIN / POOL / ЕРА

Американский спецпредставитель Стив Уиткофф выражал желание посетить Москву вместе с зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером, однако конкретные даты визита пока не согласованы. Об этом газете «Известия» рассказал помощник лидера РФ Юрий Ушаков.

«Уиткофф несколько раз заявлял о своём желании вместе со своим партнёром Кушнером приехать в Москву», — рассказал он.

Дипломат подчеркнул, что согласование дат визита будет происходить совместно с американской стороной.

Контакты России и США по Украине оставляют положительное впечатление, заявили в МИД
Контакты России и США по Украине оставляют положительное впечатление, заявили в МИД

Ранее в Кремле заявили, что Ушаков поддерживает постоянный контакт с Уиткоффом, а сегодня в Пекине глава РПФИ Кирилл Дмитриев сказал, что спецпосланник президента США уже очень скоро приедет с визитом в Россию.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Стив Уиткофф
  • США
  • Юрий Ушаков
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar