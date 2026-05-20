Онищенко назвал условия для снижения возраста вступления в брак

Академик РАН, эпидемиолог и заместитель президента РАО Геннадий Онищенко заявил, что снижение возраста вступления в брак можно обсуждать только при соблюдении важных условий.

По его словам, прежде всего нужно учитывать физиологическую готовность девушек к рождению ребёнка. Он отметил, что иначе раннее материнство может навредить здоровью.

«Тема [возраста вступления в брак] постоянно волнует демографов. Но надо, чтобы не получилось так, что организм - если девушка не готова - его можно просто сломать», — сказал Онищенко ТАСС.

При этом он добавил, что если девушка уже сформировалась по физиологическим признакам, то вопрос можно рассматривать иначе. Академик также сослался на современные медицинские подходы, по которым первый ребёнок в 26 лет уже считается поздним материнством.

Онищенко подчеркнул, что снижение возраста вступления в брак не должно превращать женщину в «детородную машину». По его словам, молодым матерям нужно дать возможность получать образование, развиваться, строить карьеру и заниматься бизнесом.

Он отметил, что обсуждать такие изменения можно только в том случае, если государство и общество смогут создать для женщин нормальные условия — без риска остаться без профессии, дохода и будущего.