20 мая, 09:37

Девять выпускников пострадали при обрушении балкона в севастопольской школе

Карета скорой помощи. Обложка © Life.ru

В результате обрушения балкона в севастопольской школе №13 пострадали девять несовершеннолетних. Это шесть юношей и три девушки в возрасте 17 лет — выпускники 11 класса, написал губернатор города Михаил Развожаев.

Трое школьников находятся в тяжёлом состоянии, остальные — в среднем. Все пострадавшие доставлены в больницу, врачи оказывают им помощь.

«На месте работают правоохранительные органы. Будут установлены причины случившегося и приняты все необходимые меры», — говорится в сообщении.

В севастопольской школе, где рухнул балкон с детьми, год назад делали ремонт
Напомним, что в севастопольской школе №13 обрушился балкон на втором этаже. Глава города сообщил, что выпускники вышли на балкон, чтобы сфотографироваться. Причины случившегося установят во время детального расследования, а по его итогам примут все необходимые меры.

Наталья Афонина
