Девять выпускников пострадали при обрушении балкона в севастопольской школе

В результате обрушения балкона в севастопольской школе №13 пострадали девять несовершеннолетних. Это шесть юношей и три девушки в возрасте 17 лет — выпускники 11 класса, написал губернатор города Михаил Развожаев.

Трое школьников находятся в тяжёлом состоянии, остальные — в среднем. Все пострадавшие доставлены в больницу, врачи оказывают им помощь.

«На месте работают правоохранительные органы. Будут установлены причины случившегося и приняты все необходимые меры», — говорится в сообщении.