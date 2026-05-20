Девять выпускников пострадали при обрушении балкона в севастопольской школе
Карета скорой помощи. Обложка © Life.ru
В результате обрушения балкона в севастопольской школе №13 пострадали девять несовершеннолетних. Это шесть юношей и три девушки в возрасте 17 лет — выпускники 11 класса, написал губернатор города Михаил Развожаев.
Трое школьников находятся в тяжёлом состоянии, остальные — в среднем. Все пострадавшие доставлены в больницу, врачи оказывают им помощь.
«На месте работают правоохранительные органы. Будут установлены причины случившегося и приняты все необходимые меры», — говорится в сообщении.
Напомним, что в севастопольской школе №13 обрушился балкон на втором этаже. Глава города сообщил, что выпускники вышли на балкон, чтобы сфотографироваться. Причины случившегося установят во время детального расследования, а по его итогам примут все необходимые меры.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.