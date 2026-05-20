Директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин в беседе с Life.ru прокомментировал сообщения о том, что украинские выпускники массово уезжают учиться за границу. По его словам, ситуация с пустеющими классами на Украине выглядит закономерной на фоне политического курса страны и её ориентации на Запад.

«Там, где Запад, там дьявол, смерть, разруха и обезлюдивание. Отдавшись в руки Западу, Украина обрекла себя на вымирание и, по сути, на геноцид. Потому что единственное, для чего украинцы нужны Западу, это для того, чтобы умирать. Запад приносит их в жертву своим интересам. Это кровавое жертвоприношение», — заявил Коровин.

Он считает, что украинцы сейчас стремятся уехать из страны, чтобы спасти своё будущее. По его словам, люди выбирают любые направления — Россию, Европу, Африку или Америку, лишь бы оказаться дальше от нынешней ситуации.

Поводом для обсуждения стали слова доцента КНУ имени Тараса Шевченко и блогера Михаила Высоцкого. Он заявил, что в украинских школах 11-е классы заметно пустеют, потому что выпускники массово уезжают учиться за границу.

«11-е классы полупустые, потому что целыми классами ребята едут учиться за границу. Ситуация с набором по специальности, где было много ребят, очень сложна», — сказал Высоцкий.

По его словам, часть матерей сейчас вывозит сыновей из страны, опасаясь, что позже они не смогут уехать. Особенно тяжёлая ситуация, как утверждает Высоцкий, складывается с набором на инженерные и технические специальности.Таким образом, тема отъезда школьников вышла за рамки образования. Для Украины это уже вопрос демографии, будущего рынка труда и подготовки специалистов, которых стране может не хватить в ближайшие годы.

Напомним, Украина — самая вымирающая страна мира. За четверь века её население сократилось на 33% — с 48,7 миллиона до 32,9 миллиона человек.