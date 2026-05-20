Мем «сикс севен» обрёл библейский смысл: как вирусные цифры связаны с древним псалмом

Школьники по всему миру повторяют завирусившийся мем «сикс севен», для большинства это просто две цифры без содержания. Однако в христианской традиции число 67 связано с одним из самых известных библейских текстов — 67-м псалмом, который воспринимается как песнь о победе Бога над злом, тьмой и смертью. Об этом рассказал священник Евгений Мурзин в журнале «Фома».

Этот псалом начинается со слов «Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его…». Эти строки открывают пасхальные запевы, которые священник произносит перед началом пасхальной заутрени. Хор в ответ поёт тропарь «Христос воскресе из мёртвых…». С этих же слов начинается молитва Кресту Господню в конце вечернего правила, которую читают в моменты страха и духовного смятения.

«Да воскреснет Бог, и расточатся враги Его, и да бегут от лица Его ненавидящие Его! Как исчезает дым, да исчезнут! Как тает воск от огня, так да погибнут грешники от лица Божия; А праведники да возвеселятся, да возрадуются перед Богом, да насладятся весельем! Воспойте Богу, пойте имя Его! Уготовьте путь Шествующему на запад! Господь имя Ему, радуйтесь пред Ним!» — гласят первые строки псалма.

Сам псалом очень древний. Существует несколько гипотез о его происхождении: от перенесения Ковчега Завета в Иерусалим до исхода евреев из Египта. В христианстве 67-й псалом приобрёл дополнительное мессианское измерение через осмысление Воскресения Христова. Священник призывает не раздражаться на детей за «сикс севен», а показать им, что за двумя цифрами скрывается целый удивительный мир с историей и смыслами. По его мнению, порой одно случайно услышанное слово или даже такой вот на первый взгляд абсолютно бессмысленный мем может стать поводом обратить внимание на что-то действительно важное.