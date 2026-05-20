Насиловавшая инвалида мать из Приангарья могла принуждать и старшего брата

Многодетная мать из Иркутской области, заключённая в СИЗО по громкому делу об изнасиловании сына-инвалида, также могла принуждать к близости старшего сына. Как пишет Babr Mash, на том самом видео с женщиной, её супругом и несовершеннолетним был ещё один участник.

Предположительно, им был как раз третий сын. К слову, сожитель не проходит по уголовному делу.

Напомним, жуткая история произошла в селе Нижняя Слобода в Иркуткой области. Мать и сожитель надругались над шестилетним сыном-инвалидом и сняли всё на видео. Известно, что семья живёт на пособия и доход мужчины. Горе-мать задержали и отправили в СИЗО, возбуждено уголовное дело. Всех пятерых детей изъяли.