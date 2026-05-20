На Ставрополье отбили одну из мощнейших атак дронов ВСУ, есть пострадавшие

В Ставропольском крае отбили одну из самых мощных атак украинских беспилотников за всё время. Как сообщил губернатор Владимир Владимиров, большинство дронов направлялись в сторону Невинномысска. Согласно оперативной информации, в городе и промзоне разрушений нет. Однако не обошлось без пострадавших.