На Ставрополье отбили одну из мощнейших атак дронов ВСУ, есть пострадавшие
Владимиров: Два человека пострадали в промзоне Невинномысска при ударе ВСУ
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic
В Ставропольском крае отбили одну из самых мощных атак украинских беспилотников за всё время. Как сообщил губернатор Владимир Владимиров, большинство дронов направлялись в сторону Невинномысска. Согласно оперативной информации, в городе и промзоне разрушений нет. Однако не обошлось без пострадавших.
«В результате налёта пострадали два человека — сотрудники предприятий промзоны Невинномысска. Один получил медицинскую помощь амбулаторно, другой госпитализирован в состоянии средней тяжести. Угрозы жизни нет, врачи делают всё необходимое», — написал глава региона в телеграм-канале. На местах падений обломков работают экстренные службы.
Напомним, минувшей ночью и в течение дня ВСУ пытались атаковать Ставропольский край. Силы ПВО отразили налёт на промзону Невинномысска. Всего над Россией уничтожено 273 БПЛА.
Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.