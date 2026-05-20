Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 мая, 13:20

На Ставрополье отбили одну из мощнейших атак дронов ВСУ, есть пострадавшие

Владимиров: Два человека пострадали в промзоне Невинномысска при ударе ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

В Ставропольском крае отбили одну из самых мощных атак украинских беспилотников за всё время. Как сообщил губернатор Владимир Владимиров, большинство дронов направлялись в сторону Невинномысска. Согласно оперативной информации, в городе и промзоне разрушений нет. Однако не обошлось без пострадавших.

«В результате налёта пострадали два человека — сотрудники предприятий промзоны Невинномысска. Один получил медицинскую помощь амбулаторно, другой госпитализирован в состоянии средней тяжести. Угрозы жизни нет, врачи делают всё необходимое», — написал глава региона в телеграм-канале. На местах падений обломков работают экстренные службы.

«‎Оборонные» деревья сбили дрон ВСУ в Ставрополе: боевая часть упала на кладбище
«‎Оборонные» деревья сбили дрон ВСУ в Ставрополе: боевая часть упала на кладбище

Напомним, минувшей ночью и в течение дня ВСУ пытались атаковать Ставропольский край. Силы ПВО отразили налёт на промзону Невинномысска. Всего над Россией уничтожено 273 БПЛА.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Матвей Константинов
  • Новости
  • ВСУ
  • Владимир Владимиров
  • ЧП
  • Происшествия
  • Ставропольский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar