Шесть люксовых авто и горы налички нашли у украинских полицаев, крышевавших «порноофисы»

Во время масштабных обысков у высокопоставленных сотрудников Национальной полиции Украины изъяли более 22,6 млн гривен наличными, шесть автомобилей премиум-класса, пять швейцарских часов, оружие и мобильные телефоны. Об этом сообщил генпрокурор Украины.

У топ-чиновников Нацполиции Украины нашли миллионы наличными и элитные авто. Фото © Генпрокуратура Украина

По данным следствия, сейчас задержаны пять участников схемы, всем уже сообщили о подозрении. Среди фигурантов дела — начальник полиции Ивано-Франковской области, его заместитель, первый заместитель начальника полиции Тернопольской области, а также заместитель начальника полиции Житомирской области.

Их уличили в получении неправомерной выгоды в особо крупном размере по предварительному сговору группой лиц. По версии следствия, группа силовиков крышевала «порноофисы», в которых средь бела дня незаконно производили порнографию.

Также в деле фигурирует водитель автопарка учреждения «Центр обслуживания подразделений МВД», которого следствие считает посредником. Ему вменяют подстрекательство и пособничество при получении взятки должностными лицами. Следствие готовит ходатайства в суд об избрании задержанным меры пресечения.