Путин покинул резиденцию Си после чаепития и выехал на «Аурусе» в аэропорт

Российский президент Владимир Путин завершил свою рабочую программу в Китае и направился в аэропорт, чтобы сесть на самолёт в Москву.

Путин покидает резиденцию Си. Видео © Life.ru

Глава государства покинул резиденцию китайского лидера Си Цзиньпина и направился к чёрному «Аурусу», ожидавшему возле входа. Только что Путин и председатель КНР завершили неформальную беседу за чаем, которая продлилась больше полутора часов. С ними были глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, замглавы администрации президента Максим Орешкин и посол России в Пекине Игорь Моргулов.

Владимир Путин ездил в Китай с двухдневным визитом. По его итогам Россия и КНР подписали совместную декларацию, в которой выступили против гегемонии отдельных государств. Также лидеры РФ и Китая побывали на неформальной встрече за чашкой чая, где обсуждали самые чувствительные вопросы, вроде Украины, Ирана и США.