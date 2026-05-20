Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 мая, 14:46

Путин покинул резиденцию Си после чаепития и выехал на «Аурусе» в аэропорт

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Российский президент Владимир Путин завершил свою рабочую программу в Китае и направился в аэропорт, чтобы сесть на самолёт в Москву.

Путин покидает резиденцию Си. Видео © Life.ru

Глава государства покинул резиденцию китайского лидера Си Цзиньпина и направился к чёрному «Аурусу», ожидавшему возле входа. Только что Путин и председатель КНР завершили неформальную беседу за чаем, которая продлилась больше полутора часов. С ними были глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, замглавы администрации президента Максим Орешкин и посол России в Пекине Игорь Моргулов.

Снял пиджак и почувствовал себя как дома: Видео с Путиным стало вирусным в Китае
Снял пиджак и почувствовал себя как дома: Видео с Путиным стало вирусным в Китае

Владимир Путин ездил в Китай с двухдневным визитом. По его итогам Россия и КНР подписали совместную декларацию, в которой выступили против гегемонии отдельных государств. Также лидеры РФ и Китая побывали на неформальной встрече за чашкой чая, где обсуждали самые чувствительные вопросы, вроде Украины, Ирана и США.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Путин
  • Визит Путина в Китай
  • Китай
  • Си Цзиньпин
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar