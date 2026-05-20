Рютте назвал Россию главной угрозой евроатлантической безопасности

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в очередной раз назвал Россию наиболее явной угрозой евроатлантической безопасности. Такое заявление он сделал перед встречей министров обороны стран — членов альянса в Брюсселе.

По словам Рютте, встреча не зря проходит в Швеции. Он напомнил, что королевство присоединилось к альянсу недавно, что показывает изменения в архитектуре европейской безопасности.

«Она стала более опасной, более конфликтной, и это делает ещё более важным сотрудничество союзников по НАТО для защиты нашей свободы и безопасности», — сказал Рютте.

Он также указал на некие постоянные и усиливающиеся попытки подорвать безопасность государств — членов НАТО, подчеркнув, что сейчас главным вопросом стала скорость реализации уже взятых на себя обязательств.