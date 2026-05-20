Рютте назвал Россию главной угрозой евроатлантической безопасности
Марк Рютте. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в очередной раз назвал Россию наиболее явной угрозой евроатлантической безопасности. Такое заявление он сделал перед встречей министров обороны стран — членов альянса в Брюсселе.
По словам Рютте, встреча не зря проходит в Швеции. Он напомнил, что королевство присоединилось к альянсу недавно, что показывает изменения в архитектуре европейской безопасности.
«Она стала более опасной, более конфликтной, и это делает ещё более важным сотрудничество союзников по НАТО для защиты нашей свободы и безопасности», — сказал Рютте.
Он также указал на некие постоянные и усиливающиеся попытки подорвать безопасность государств — членов НАТО, подчеркнув, что сейчас главным вопросом стала скорость реализации уже взятых на себя обязательств.
Ранее глава военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне заявил, что альянс официально считает РФ главной угрозой номер один для своей безопасности. Также НАТО видит угрозу в террористических группах. Драгоне добавил, что «российская военная машина» будет наращивать обороты, поэтому альянс намерен активно развивать собственные силы для противостояния потенциальной агрессии. А генсек НАТО Марк Рютте заявил, что альянс внимательно следит за учениями ядерных сил России, но воздерживается от комментариев, ограничиваясь мониторингом происходящего.
