20 мая, 15:45

Рютте назвал Россию главной угрозой евроатлантической безопасности

Марк Рютте. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в очередной раз назвал Россию наиболее явной угрозой евроатлантической безопасности. Такое заявление он сделал перед встречей министров обороны стран — членов альянса в Брюсселе.

По словам Рютте, встреча не зря проходит в Швеции. Он напомнил, что королевство присоединилось к альянсу недавно, что показывает изменения в архитектуре европейской безопасности.

«Она стала более опасной, более конфликтной, и это делает ещё более важным сотрудничество союзников по НАТО для защиты нашей свободы и безопасности», — сказал Рютте.

Он также указал на некие постоянные и усиливающиеся попытки подорвать безопасность государств — членов НАТО, подчеркнув, что сейчас главным вопросом стала скорость реализации уже взятых на себя обязательств.

Мерц выступил с резким заявлением о России

Ранее глава военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне заявил, что альянс официально считает РФ главной угрозой номер один для своей безопасности. Также НАТО видит угрозу в террористических группах. Драгоне добавил, что «российская военная машина» будет наращивать обороты, поэтому альянс намерен активно развивать собственные силы для противостояния потенциальной агрессии. А генсек НАТО Марк Рютте заявил, что альянс внимательно следит за учениями ядерных сил России, но воздерживается от комментариев, ограничиваясь мониторингом происходящего.

Анастасия Никонорова
