«Наслаждалась по максимуму»: Внучка Бенито Муссолини сорвала куш на итальянском «Доме-2»

Алессандра Муссолини, внучка итальянского диктатора Бенито Муссолини, стала победительницей в итальянской версии реалити-шоу Celebrity Big Brother — Grande Fratello VIP. В России похожий формат носил название «Дом-2».

В финале она обошла 15 участников и получила главный приз в размере порядка 116 тысяч долларов. Сообщается, что половину суммы Муссолини намерена направить на благотворительность. После победы она заявила, что «наслаждалась всем по максимуму» и ни о чём не жалеет.

Алессандра Муссолини много лет занималась политикой. С 2004 по 2024 год она была депутатом Европарламента, а также избиралась в Сенат и Палату депутатов Италии от различных правых партий. Сейчас она состоит в партии «Лига», которую представляет вице-премьер Италии Маттео Сальвини.

До политической карьеры Муссолини работала актрисой и певицей. В 1982 году она выпустила музыкальный альбом Amore в жанре city pop, исполняя песни на итальянском, японском и английском языках. В последние годы её композиции вновь стали популярны в соцсетях и набрали миллионы просмотров на YouTube.

Это не первое участие Муссолини в телевизионных проектах. В 2020 году она заняла третье место в итальянской версии шоу «Танцы со звёздами».

Ранее на Алессандру Муссолини напали в Страсбурге. Она рассказала, что это был мужчина. Он говорил по-итальянски, оскорбил её и ударил по спине. Несмотря на это, она не стала выдвигать обвинений.