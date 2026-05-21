Си Цзиньпин может посетить Северную Корею на следующей неделе

Председатель Китая Си Цзиньпин, по данным агентства Рёнхап, может посетить Северную Корею уже на следующей неделе. Источники агентства сообщают, что визит планируется либо в конце этого, либо в начале следующего месяца, и направлен на укрепление дипломатических связей между Пекином и Пхеньяном.

По словам собеседников агентства, китайский лидер может выступить посредником в отношениях между КНДР и США. В январе президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен обратился к Си Цзиньпину с просьбой поддержать процесс межкорейского диалога, на что китайский лидер дал положительный ответ.