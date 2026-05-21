Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 мая, 23:53

Си Цзиньпин может посетить Северную Корею на следующей неделе

Си Цзиньпин. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kaliva

Си Цзиньпин. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kaliva

Председатель Китая Си Цзиньпин, по данным агентства Рёнхап, может посетить Северную Корею уже на следующей неделе. Источники агентства сообщают, что визит планируется либо в конце этого, либо в начале следующего месяца, и направлен на укрепление дипломатических связей между Пекином и Пхеньяном.

По словам собеседников агентства, китайский лидер может выступить посредником в отношениях между КНДР и США. В январе президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен обратился к Си Цзиньпину с просьбой поддержать процесс межкорейского диалога, на что китайский лидер дал положительный ответ.

Гибель Ким Чен Ына активирует армагеддон: Северная Корея переписала ядерные правила
Гибель Ким Чен Ына активирует армагеддон: Северная Корея переписала ядерные правила

Ранее Белый дом заявил, что США и Китай согласны работать совместно для денуклеаризации КНДР. В ходе недавнего визита президента США Дональда Трампа в Китай стороны подтвердили единый подход к вопросу ядерного разоружения Северной Кореи.

Главные новости геополитики, заявления мировых лидеров и международная дипломатия — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • Китай
  • КНДР
  • Си Цзиньпин
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar