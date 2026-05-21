Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 мая, 03:18

Судоводитель и владелец катера задержаны в Бурятии после смертельного ЧП

В Республике Бурятия задержаны судоводитель и владелец катера, авария на котором привела к гибели пяти человек. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

Судоводитель и владелец катера задержаны в Бурятии после смертельного ЧП. Видео © VK / Следственный комитет Российской Федерации

Фигурантам предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 263 УК РФ и ч. 3 ст. 238 УК РФ, касающимся нарушения правил безопасности движения и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть двух и более лиц.

«По данным следствия, владелец судна в установленном порядке не поставил его на учёт и допустил к управлению им судоводителя, не имеющего соответствующих прав. В ходе допроса обвиняемые признали вину», — сообщили в ведомстве.

В Минздраве Бурятии сообщили о состоянии 11 пострадавших на Байкале туристов
В Минздраве Бурятии сообщили о состоянии 11 пострадавших на Байкале туристов

Напомним, 19 мая на Байкале перевернулся катер с 18 пассажирами, среди которых были туристы из Москвы и Московской области. Предварительно причиной ЧП называлось превышение допустимого числа пассажиров. Туристы приобретали поездку у компании «Кристальный Байкал», которой владеет 35-летняя Мария Севергина. Ранее она была кандидатом на пост министра туризма Бурятии.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage

Обложка © VK / Следственный комитет Российской Федерации

Артём Гапоненко
  • Новости
  • СК РФ
  • ЧП
  • Происшествия
  • Бурятия, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar