Судоводитель и владелец катера задержаны в Бурятии после смертельного ЧП
В Республике Бурятия задержаны судоводитель и владелец катера, авария на котором привела к гибели пяти человек. Об этом сообщили в Следственном комитете России.
Фигурантам предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 263 УК РФ и ч. 3 ст. 238 УК РФ, касающимся нарушения правил безопасности движения и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть двух и более лиц.
«По данным следствия, владелец судна в установленном порядке не поставил его на учёт и допустил к управлению им судоводителя, не имеющего соответствующих прав. В ходе допроса обвиняемые признали вину», — сообщили в ведомстве.
Напомним, 19 мая на Байкале перевернулся катер с 18 пассажирами, среди которых были туристы из Москвы и Московской области. Предварительно причиной ЧП называлось превышение допустимого числа пассажиров. Туристы приобретали поездку у компании «Кристальный Байкал», которой владеет 35-летняя Мария Севергина. Ранее она была кандидатом на пост министра туризма Бурятии.
