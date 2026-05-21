В Республике Бурятия задержаны судоводитель и владелец катера, авария на котором привела к гибели пяти человек. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

Судоводитель и владелец катера задержаны в Бурятии после смертельного ЧП.

Фигурантам предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 263 УК РФ и ч. 3 ст. 238 УК РФ, касающимся нарушения правил безопасности движения и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть двух и более лиц.

«По данным следствия, владелец судна в установленном порядке не поставил его на учёт и допустил к управлению им судоводителя, не имеющего соответствующих прав. В ходе допроса обвиняемые признали вину», — сообщили в ведомстве.