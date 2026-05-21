Сызрань замерла после гибели людей при атаке дронов: массовые мероприятия отменены
В Сызрани Самарской области до конца текущей недели отменили все массовые мероприятия. Решение приняли после трагических событий, связанных с атакой украинских беспилотников. В городской администрации сообщили, что ограничения касаются увеселительных, спортивных, зрелищных и других массовых событий.
«В связи с трагическими событиями в городе принято решение об отмене всех увеселительных, массовых, спортивных и зрелищных мероприятий до конца текущей недели», — говорится в сообщении мэрии.
Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что в результате атаки БПЛА в Сызрани погибли два человека. Также сообщалось о пострадавших, которым оказывают необходимую помощь. Всего же за ночь ПВО отразила атаку 121 дрона ВСУ на девять регионов России и Каспийское море.
