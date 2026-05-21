Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 мая, 06:53

Сызрань замерла после гибели людей при атаке дронов: массовые мероприятия отменены

В Сызрани после смертоносной атаки дронов отменили все массовые мероприятия

Обложка © ChatGPT / Life.ru

Обложка © ChatGPT / Life.ru

В Сызрани Самарской области до конца текущей недели отменили все массовые мероприятия. Решение приняли после трагических событий, связанных с атакой украинских беспилотников. В городской администрации сообщили, что ограничения касаются увеселительных, спортивных, зрелищных и других массовых событий.

«В связи с трагическими событиями в городе принято решение об отмене всех увеселительных, массовых, спортивных и зрелищных мероприятий до конца текущей недели», — говорится в сообщении мэрии.

Над Ростовской областью за ночь сбили более 30 БПЛА
Над Ростовской областью за ночь сбили более 30 БПЛА

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что в результате атаки БПЛА в Сызрани погибли два человека. Также сообщалось о пострадавших, которым оказывают необходимую помощь. Всего же за ночь ПВО отразила атаку 121 дрона ВСУ на девять регионов России и Каспийское море.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • ЧП
  • Происшествия
  • Самарская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar