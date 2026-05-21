День косоворотки, который предлагается отмечать 12 июля, необходимо официально включить в календарь государственных праздников России. Данная мера не только укрепит традиционные ценности, но и даст импульс развитию народных промыслов, заявил общественный деятель и политтехнолог Вадим Попов.

По его мнению, косоворотка давно перестала быть просто деталью гардероба, став одним из ключевых символов русской традиции, прочно связанный с крестьянским укладом, фольклорными гуляниями, ремесленным наследием. Именно сейчас, когда в обществе заметно вырос запрос на обращение к национальным корням, подобная инициатива приобретает особую актуальность.

Учреждение государственного праздника в честь косоворотки сулит сразу несколько выгод: это и ещё один шаг к укреплению традиционных ценностей, и действенный способ сохранения культурной идентичности, и дополнительный стимул для развития народного творчества.

«Уверен, что праздник косоворотки способен объединить людей вокруг идеи уважения к истории и культуре своей страны», — подчеркнул собеседник «Абзаца».

К слову, несмотря на попытки западных стран изолировать российскую культуру, пользователи соцсетей по всему миру активно генерируют изображения в традиционном русском стиле при помощи нейросетей.