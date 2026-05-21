Отец актрисы Ольги Погодиной попал в реанимацию спустя месяц после смерти зятя
Обложка © ТАСС / Софья Сандурская
Отец актрисы Ольги Погодиной попал в реанимацию. У него воспаление слюнной железы, сообщает SHOT. 86-летнего Станислава Бобовича экстренно госпитализировали в Москве.
Врачи обнаружили у него гнойное воспаление слюнной железы. Пока его лечат без операции. Актриса недавно потеряла мужа Алексея Пиманова и сейчас очень переживает за отца. Она всё время проводит с ним в больнице. Папа артистки — бывший госслужащий, работал главным инженером завода в Люберцах.
Сейчас Ольге Погодиной 49 лет. Она известна российскому зрителю благодаря фильмам «Грачи», «Водитель-олигарх», сериалам «Убойная сила» и «Женская интуиция».
Напомним, 27 апреля в Москве попрощались с телеведущим, бессменным лицом программы «Человек и закон» и супругом Погодиной — Алексеем Пимановым. Он скончался 23 апреля, ему было 64 года. Причиной смерти стал инфаркт. Во время церемонии прощания актриса призналась, что они с покойным супругом воспитывали двухлетнюю дочь.
