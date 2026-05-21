Банка за 15 тысяч и «пчелошеринг»: Мёд в России стал люксовым бизнесом с многомиллионной прибылью

Мёд в России превратился в настоящий люкс. Премиальная банка может стоить до 15 тысяч рублей. В топе сортов — башкирский бортевой, алтайский таёжный и каштановый кавказский, сообщает Mash Money.

Одно крупное производство (200–500 ульев) даёт от 6 до 20 тонн мёда за сезон. С учётом продажи воска, прополиса, пчелопакетов и маток оборот пасечника может достигать 5–20 млн рублей, а чистая прибыль — 2–8 млн. На итоговый доход сильно влияют погода, регион, сезон и каналы сбыта.

Но деньги приносят не только пчёлы. Агротуризм сейчас на пике: люди ходят на экскурсии по пасекам, устраивают дегустации и фотосессии, пробуют себя в роли пчеловода. Билет на такое «заземление» стоит от одной до пяти тысяч рублей.

Дошло до невероятного: появились стартапы вроде «пчелошеринга». Клиент покупает улей за 70 тысяч, следит за ним через камеры и онлайн-статистику, а в итоге получает 20–23 кг мёда с конкретной пасеки.