Банка за 15 тысяч и «пчелошеринг»: Мёд в России стал люксовым бизнесом с многомиллионной прибылью

Пасечники в России зарабатывают до 20 млн рублей за сезон на люксовом мёде

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sergey kolesnikov

Мёд в России превратился в настоящий люкс. Премиальная банка может стоить до 15 тысяч рублей. В топе сортов — башкирский бортевой, алтайский таёжный и каштановый кавказский, сообщает Mash Money.

Одно крупное производство (200–500 ульев) даёт от 6 до 20 тонн мёда за сезон. С учётом продажи воска, прополиса, пчелопакетов и маток оборот пасечника может достигать 5–20 млн рублей, а чистая прибыль — 2–8 млн. На итоговый доход сильно влияют погода, регион, сезон и каналы сбыта.

Но деньги приносят не только пчёлы. Агротуризм сейчас на пике: люди ходят на экскурсии по пасекам, устраивают дегустации и фотосессии, пробуют себя в роли пчеловода. Билет на такое «заземление» стоит от одной до пяти тысяч рублей.

Дошло до невероятного: появились стартапы вроде «пчелошеринга». Клиент покупает улей за 70 тысяч, следит за ним через камеры и онлайн-статистику, а в итоге получает 20–23 кг мёда с конкретной пасеки.

Пропавшая фура с агрессивными пчёлами-нелегалами месяц колесит по России
К примеру, Первая леди США Мелания Трамп решила заняться пчеловодством и лично проконтролировала установку нового улья в виде миниатюрной копии резиденции на Южной лужайке. Эксперт по пчеловодству заявил, что мёд с территории Белого дома может иметь сложный и слегка цветочный вкус из-за разнообразия городских растений в Вашингтоне. По его словам, в любом городе достаточно цветущих растений, пчёлы чувствуют себя там хорошо, а его собственный городской мёд обычно был сложным и отчасти цветочным.

Анастасия Никонорова
