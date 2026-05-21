ЕК прогнозирует продолжения конфликта на Украине в 2026 и 2027 году

Еврокомиссия при подготовке весеннего экономического прогноза исходила из сценария, где боевые действия на Украине продолжаются в 2026–2027 годах. Об этом говорится в полной версии документа. Также предполагается сохранение всех действующих антироссийских санкций как минимум на этот период.