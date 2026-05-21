ЕК прогнозирует продолжения конфликта на Украине в 2026 и 2027 году
Еврокомиссия при подготовке весеннего экономического прогноза исходила из сценария, где боевые действия на Украине продолжаются в 2026–2027 годах. Об этом говорится в полной версии документа. Также предполагается сохранение всех действующих антироссийских санкций как минимум на этот период.
В материалах подчёркивается, что базовый сценарий Еврокомиссии предполагает сохранение высокой геополитической напряжённости в регионе. Одновременно ожидается, что санкционные ограничения против России останутся в силе на всём горизонте прогнозирования — в 2026 и 2027 годах.
Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в ходе конфликта с Россией Украина потеряла уже 20% своих земель, и будет терять их дальше. По его словам, «процесс деградации» уже не остановить, а в итоге страна попросту погибнет.
