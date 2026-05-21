«Китайский юмор» Трампа и Си: Почему открытие Ормузского пролива затягивается

С начала американо-израильской агрессии против Ирана прошло почти три месяца, и всё это время Ормузский пролив остаётся практически закрытым для коммерческого судоходства, отметил депутат Госдумы Михаил Делягин. По его оценке, нефть марки Brent сейчас торгуется в районе 110 долларов за баррель, а падение до 108 долларов отражает надежды трейдеров на скорую деэскалацию.

Если Иран восстановит контроль над проливом, прогноз на 2027 год предполагает 80–90 долларов за баррель, однако западные аналитики скептичны: они ждут роста до 120 долларов, а при затягивании конфликта — и до 150. Доктор экономических наук раскрыл несколько сценариев развития событий. Первый — хроническая блокада «ни войны ни мира» до декабря 2026 года. Второй — переход к полномасштабной войне с уничтожением производственной базы.

Третий сценарий связан с американской внутренней политикой: рекордный экспорт нефти из США (6 млн баррелей в день) и цены на бензин внутри страны, выросшие до 5 долларов за галлон, создают для республиканцев критические риски, и Белый дом может изолировать внутренний рынок от созданного им хаоса. Оптимистический сценарий — достижение договорённости в ближайшие месяцы — всё равно предполагает минимум три месяца на восстановление физического потока нефти из региона, а с газом ситуация займёт полтора-два года.

«На минувшей встрече президента Дональда Трампа и председателя Си Цзиньпина стороны выразили желание открыть пролив как можно быстрее. Это классический пример китайского юмора. Да и американского — тоже», — подчеркнул ведущий «Царьграда».

Тем временем два китайских нефтяных танкера, застрявших в Персидском заливе более чем на два месяца, наконец покинули акваторию Ормузского пролива. На борту супертанкеров находятся четыре миллиона баррелей ближневосточной сырой нефти.