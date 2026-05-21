В Сызрани возбудили дело по статье о теракте после атаки дронов

Уголовное дело по статье «Теракт» возбуждено после атаки украинских беспилотников на Сызрань, в результате которой погибла семья участника СВО. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в «Максе».

«Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье «Теракт». Правоохранительным органам будет оказано полное содействие», — написал он.

Напомним, более 10 дронов атаковали гражданские и промышленные объекты Сызрани 21 мая. В результате погибли два человека — это семья участника СВО.