В Сызрани возбудили дело по статье о теракте после атаки дронов
Уголовное дело по статье «Теракт» возбуждено после атаки украинских беспилотников на Сызрань, в результате которой погибла семья участника СВО. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в «Максе».
«Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье «Теракт». Правоохранительным органам будет оказано полное содействие», — написал он.
Напомним, более 10 дронов атаковали гражданские и промышленные объекты Сызрани 21 мая. В результате погибли два человека — это семья участника СВО.
