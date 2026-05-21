Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 мая, 13:34

Валерий Газзаев высказался о кандидатуре Игдисамова на пост главного тренера ЦСКА

Газзаев: В ЦСКА должен быть российский тренер, но решение за руководством

Обложка © РИА Новости / Григорий Сысоев

Обложка © РИА Новости / Григорий Сысоев

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался о Дмитрии Игдисамове, который руководил армейцами в концовке сезона-2025/2026 после отставки Фабио Челестини. Газзаев напомнил, что всегда был за то, чтобы в национальном чемпионате работали российские специалисты, особенно сейчас, в условиях изоляции.

Что касается Игдисамова, он оставил приятное впечатление, но какое решение примет руководство — сложно сказать.

«Я в любом случае за то, чтобы был российский специалист», — резюмировал он в беседе с «Чемпионатом».

Хватило двух минут: 18-летний дебютант ЦСКА установил новый рекорд РПЛ
Хватило двух минут: 18-летний дебютант ЦСКА установил новый рекорд РПЛ

Ранее Life.ru писал, что армейцы расторгли контракт с Фабио Челестини. Исполняющим обязанности назначен Дмитрий Игдисамов, который до этого работал с молодёжкой. ЦСКА выплатил Челестини €500 тысяч отступных. В клубе решили расстаться на мирных условиях, чтобы попытаться спасти концовку сезона и подготовиться к дерби. В ЦСКА рассматривали возможность назначить на пост главного тренера Стефано Пиоли, который ранее возглавлял «Фиорентину» и «Милан». Но он не захотел работать в РФ.

Главные события в футболе, хоккее и других видах спорта — в разделе «Спорт» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Валерий Газзаев
  • ПФК ЦСКА
  • Футбол
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar