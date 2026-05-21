Валерий Газзаев высказался о кандидатуре Игдисамова на пост главного тренера ЦСКА
Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался о Дмитрии Игдисамове, который руководил армейцами в концовке сезона-2025/2026 после отставки Фабио Челестини. Газзаев напомнил, что всегда был за то, чтобы в национальном чемпионате работали российские специалисты, особенно сейчас, в условиях изоляции.
Что касается Игдисамова, он оставил приятное впечатление, но какое решение примет руководство — сложно сказать.
«Я в любом случае за то, чтобы был российский специалист», — резюмировал он в беседе с «Чемпионатом».
Ранее Life.ru писал, что армейцы расторгли контракт с Фабио Челестини. Исполняющим обязанности назначен Дмитрий Игдисамов, который до этого работал с молодёжкой. ЦСКА выплатил Челестини €500 тысяч отступных. В клубе решили расстаться на мирных условиях, чтобы попытаться спасти концовку сезона и подготовиться к дерби. В ЦСКА рассматривали возможность назначить на пост главного тренера Стефано Пиоли, который ранее возглавлял «Фиорентину» и «Милан». Но он не захотел работать в РФ.
