Бывший премьер Эстонии Кая Каллас, занявшая пост главы евродипломатии всего полтора года назад и не являющаяся опытным дипломатом, заявила, мол Европу «не любят» Россия и Китай, что вызвало неоднозначную реакцию в Пекине, пишет РИА «ФедералПресс» со ссылкой на китайское издание Sohu.

По мнению китайских аналитиков, в основе политики и риторики Каллас лежит явная антироссийская позиция, характерная для прибалтийских чиновников. Почти вся её жизнь вращается вокруг этой темы, а критика со стороны Москвы для неё равносильна политической победе.

США для бывших советских республик всегда были центром притяжения, поэтому попытка перевести тему с Вашингтона на Москву не удивляет экспертов. Однако в этот раз Каллас решила вплести в свою риторику ещё и Пекин.

«Не имея возможности напрямую критиковать США, она может лишь искать выход, делая выпады против Китая и России», — возмутились журналисты из КНР.