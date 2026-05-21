Бывший генсек НАТО увидел на Трампе «‎чары» Путина

Президент США Дональд Трамп очарован российским лидером Владимиром Путиным, бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен. О причинах такого восхищения он порассуждал во время дискуссии на форуме Globsec в Праге, трансляция велась на канале форума в YouTube.

«Кстати, вы можете объяснить мне, почему Трамп, кажется, так очарован Путиным, что он часто использует его фразы и оказывает давление на (Владимира) Зеленского и европейцев? Почему он так очарован Путиным?» — спросил Расмуссен у бывшего министра обороны США Марка Эспера.

Эспер не ответил на вопрос и начал говорить на другую тему.