Бывший генсек НАТО увидел на Трампе «чары» Путина
Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен: Трамп очарован Путиным
Дональд Трамп и Владимир Путин. Обложка © Kremlin.ru
Президент США Дональд Трамп очарован российским лидером Владимиром Путиным, бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен. О причинах такого восхищения он порассуждал во время дискуссии на форуме Globsec в Праге, трансляция велась на канале форума в YouTube.
«Кстати, вы можете объяснить мне, почему Трамп, кажется, так очарован Путиным, что он часто использует его фразы и оказывает давление на (Владимира) Зеленского и европейцев? Почему он так очарован Путиным?» — спросил Расмуссен у бывшего министра обороны США Марка Эспера.
Эспер не ответил на вопрос и начал говорить на другую тему.
К слову, Владимир Путин на саммите АТЭС, который пройдёт в ноябре в Китае, может встретиться со всеми лидерами, включая президента США Дональда Трампа. В прошлый раз главы государств встречались в Анкоридже на Аляске 15 августа.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.