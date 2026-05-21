Путин: РФ будет поддерживать ядерную триаду на достаточном уровне
Россия будет поддерживать ядерную триаду на уровне необходимой достаточности. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в ходе совместной с Белоруссией тренировки ядерных сил.
Глава государства подчеркнул, что Москва выполняет ранее намеченные планы в этой сфере. По его словам, соответствующая работа была определена ещё десятилетия назад.
«Наша ядерная триада будет оставаться на уровне необходимой достаточности», — подчеркнул Путин.
Напомним, сегодня Россия и Белоруссия проводят совместную тренировку ядерных сил. Манёвры проходят на территорриях обеих стран. Ранее Владимир Путин заявил, что ядерная триада должна остаться гарантом суверенитета. По словам лидера РФ, это актуально в условиях роста напряжённости в мире.
