Ядерные учения в Белоруссии перешли в финальную фазу

Учения стратегических ядерных сил в Белоруссии вышли на завершающий этап. Об этом доложил начальник Генерального штаба Вооружённых сил Белоруссии, первый заместитель министра обороны Павел Муравейко.

Финальная фаза манёвров включает перемещение сил и техники, задействованных в отработке задач в рамках ядерных учений с Россией, а также завершение всех запланированных мероприятий боевой подготовки.

«И ракетчики, и авиаторы с задачами справились отлично. В настоящий момент тренировка вступила в свою завершающую фазу. Войскам предстоит сейчас осуществить перемещение в новые позиционные районы, свернуться и в последующем совершить марши в пункты постоянной дислокации», — сказал замминистра обороны.

К слову, президент Белоруссии Александр Лукашенко высоко оценил итоги совместной с Россией тренировки ядерных сил, отметив, что все этапы прошли без сбоев. По его словам, расчёты при пусках из комплексов «Искандер-М» продемонстрировали высокую точность, «попали в копейку». В то же время генсекретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что внимательно отслеживает ход российских учений стратегических ядерных сил. Он подчеркнул, что альянс ограничивается наблюдением и воздерживается от дополнительных комментариев по ситуации.