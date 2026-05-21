Путин: В России усилят боевую подготовку войск с учётом опыта СВО

Вооружённые силы России будут совершенствовать боевую подготовку с учётом опыта специальной военной операции на Украине. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

По словам главы государства, речь идёт о дальнейшем повышении уровня боеготовности различных видов и родов войск и отработке учебно-боевых задач с учётом практики СВО. Он подчеркнул необходимость адаптации подготовки к современным условиям ведения боевых действий.

«Безусловно, будем повышать боеготовность других видов и родов войск, отрабатывать учебно-боевые задачи с учётом опыта специальной военной операции», — обозначил глава государства.