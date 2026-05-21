21 мая, 20:12

Запад ошеломлён: Решение Британии по антироссийским санкциям может запустить цепную реакцию

Аналитик Меркурис назвал смягчение санкций Британией признаком их провала

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / QQMinh88

Британский военный аналитик Александр Меркурис назвал частичный отход Лондона от антироссийских санкций очень важным шагом, который демонстрирует их полную несостоятельность. Своё мнение он высказал в эфире YouTube-канала.

«Очень важный шаг был предпринят британцами. Они, вероятно, были самыми жёсткими среди западных стран в вопросе санкций. <…> Они были одними из главных сторонников заморозки российских активов. Британцы <…> теперь вынуждены смягчить эти ограничения», — отметил аналитик.

По его прогнозу, Евросоюз последует примеру Лондона — это лишь вопрос времени. По мнению Меркуриса санкционная политика зашла в тупик. Аналитик считает, что экономическое давление на Москву перестало быть эффективным, и западные элиты вынуждены признавать реальность.

Грэм* заявил, что в США работают над санкциями против импортёров нефти РФ

Напомним, ранее Правительство Великобритании смягчило санкции против РФ — выдало лицензию на импорт дизельного топлива и авиакеросина, произведённых из российской нефти в третьих странах. При этом затем Лондон извинился за «неуклюжее» смягчение санкций, пообещав приостановить действие документа.

Анастасия Никонорова
