Запад ошеломлён: Решение Британии по антироссийским санкциям может запустить цепную реакцию

Британский военный аналитик Александр Меркурис назвал частичный отход Лондона от антироссийских санкций очень важным шагом, который демонстрирует их полную несостоятельность. Своё мнение он высказал в эфире YouTube-канала.

«Очень важный шаг был предпринят британцами. Они, вероятно, были самыми жёсткими среди западных стран в вопросе санкций. <…> Они были одними из главных сторонников заморозки российских активов. Британцы <…> теперь вынуждены смягчить эти ограничения», — отметил аналитик.

По его прогнозу, Евросоюз последует примеру Лондона — это лишь вопрос времени. По мнению Меркуриса санкционная политика зашла в тупик. Аналитик считает, что экономическое давление на Москву перестало быть эффективным, и западные элиты вынуждены признавать реальность.