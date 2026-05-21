21 мая, 19:26

Собянин сообщил об уничтожении ещё одного дрона на подлёте к Москве

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ra17

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник, летевший к столице. Об этом вечером 21 мая сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере «Макс».

«Уничтожен один беспилотник, летевший на Москву», — говорится в сообщении, опубликованном в 22:19 мск.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, добавил градоначальник.

Ранее вечером Собянин сообщал об уничтожении двух БПЛА на подлёте к городу. Всего за пять часов ПВО сбила 101 беспилотник над 12 регионами России.

Системы ПВО за сутки сбили 516 беспилотников ВСУ

Никита Никонов
