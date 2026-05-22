22 мая, 00:18

Рубио заявил об аресте сестры главы кубинского конгломерата GAESA

Марко Рубио. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maxim Elramsisy

Власти США арестовали Адис Ластрес Морера, сестру исполнительного президента кубинского конгломерата GAESA, который находится под американскими санкциями. Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио на платформе X.

По словам Рубио, Морера в настоящее время содержится под стражей Иммиграционной и таможенной службы США.

GAESA была включена в санкционные списки США в декабре 2020 года, хотя фактическое действие ограничений началось ещё в ноябре 2017 года после внесения организации в перечень запрещённых объектов Госдепартамента.

Ранее Соединённые Штаты предъявили обвинения бывшему кубинскому лидеру Раулю Кастро по делу о сбитии двух самолётов организации Brothers to the Rescue в 1996 году, в результате чего погибли четыре человека. Власти Кубы заявляли о нарушении их воздушного пространства, однако Международная организация гражданской авиации (ИКАО) установила, что удары были нанесены над нейтральными водами. По предъявленной статье максимальное наказание — смертная казнь или пожизненное заключение.

МИД России выразил солидарность с Кубой из-за давления США и дела против Кастро

Артём Гапоненко
