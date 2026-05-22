Российские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении гражданина Литвы Ромуалдаса Люткуса, который в 2024 году повредил советское воинское захоронение в Крекенаве Паневежского района Литвы и в интервью оскорбил память защитников Родины. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

В ведомстве уточнили, что в сентябре 2024 года Люткус повредил могилы советских солдат в населенном пункте Крекенава, а в период с сентября по октябрь того же года в интервью литовскому телеканалу дважды позволил себе оскорбительные высказывания в адрес памяти погибших при освобождении Литовской ССР от нацистских захватчиков.

Кроме того, в СК сообщили о завершении расследования дела в отношении гражданина Колумбии Кристиана Моралеза Мендозы, задержанного российскими военными в зоне проведения СВО.

По данным следствия, Моралез Мендоза прибыл из Колумбии на Украину, где заключил контракт с ВСУ и участвовал в боевых действиях против российских войск на территории ДНР. Следствие также установило, что он страдал наркотической зависимостью и объяснил своё участие в конфликте желанием улучшить своё материальное положение.

В ходе допросов наёмник рассказал, что в подразделениях ВСУ отбирают деньги и не выплачивают положенное военное довольствие. Моралезу Мендозе предъявлены обвинения в наёмничестве и покушении на жизнь российских военнослужащих.

Кроме того, сообщается, что российские следователи завершили расследования уголовных дел почти в отношении 1,4 тысячи обвиняемых. В настоящее время 1 145 человек уже осуждены, из них 82 получили пожизненные сроки лишения свободы.

А ранее глава МИД Литвы заявил, что НАТО должна показать России способность «проникнуть в небольшую крепость Калининград» и что у альянса есть средства для уничтожения российских баз в эксклаве. В Москве эти заявления назвали одиозными и неприемлемыми. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков резко оценил это заявление как «на грани безумия» и связал его с настроениями отдельных литовских политиков. А зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал политиков балтийских стран «недоумками», привлекающими внимание «русофобским лаем», и отметил абсолютную неадекватность их выпадов с учётом реальных возможностей армий этих государств.