Бастрыкин потребовал доклад по делу о подозрительных уколах в детсаду Кызыла
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Studio Romantic
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании дела после сообщений о «подозрительных уколах» в детском саду в Кызыле. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.
В Следственном комитете уточнили, что уголовное дело возбуждено по факту сообщений о предполагаемых инцидентах в одном из детских дошкольных учреждений Кызыла. Расследование находится на контроле центрального аппарата ведомства. Следователям поручено установить все обстоятельства произошедшего и проверить информацию, поступившую от заявителей.
Ранее сообщалось, что в Кызыле правоохранительные органы проводят проверку после обращений матерей, заявивших о возможных уколах, сделанных их детям в детском саду. По словам родителей, у нескольких четырёхлетних детей были обнаружены следы, похожие на инъекции. Дети, как утверждается, рассказывали, что их уводили в туалетную комнату, где им могли делать уколы. Параллельно мэрия Кызыла провела служебное разбирательство в детском саду №15 «Страна детства», по итогам которого воспитатель и её помощник были уволены.
