Бастрыкин потребовал доклад по делу о подозрительных уколах в детсаду Кызыла

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании дела после сообщений о «подозрительных уколах» в детском саду в Кызыле. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

В Следственном комитете уточнили, что уголовное дело возбуждено по факту сообщений о предполагаемых инцидентах в одном из детских дошкольных учреждений Кызыла. Расследование находится на контроле центрального аппарата ведомства. Следователям поручено установить все обстоятельства произошедшего и проверить информацию, поступившую от заявителей.