Путин поручил Минобороны представить варианты ответа на удар по колледжу в ЛНР

Президент России Владимир Путин заявил, что Министерство обороны должно представить предложения по ответу на удар по общежитию колледжа в Старобельске. По словам президента, российская сторона уже поручила МИД проинформировать международные организации о произошедшем,.

«Министерству иностранных дел России дано поручение проинформировать об этом преступлении международные организации и международное сообщество. Но, разумеется, мы с вами понимаем, что в подобных случаях ограничиться заявлениями МИД невозможно. Поэтому Минобороны РФ приказано представить свои предложения», — заявил президент России.

Ночью 22 мая украинские беспилотники атаковали учебный корпус и общежитие профессионального колледжа. В здании в этот момент находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. После серии взрывов пятиэтажное общежитие частично обрушилось — конструкции рухнули до второго этажа. Погибли шесть человек, 39 пострадали. Ещё 16 числятся пропавшими. В МИД РФ заявили, что виновные в атаке не смогут избежать ответственности. Российская сторона настаивает на международном разбирательстве произошедшего. Россия запросила срочное заседание Совета Безопасности ООН после удара по колледжу в Старобельске. Заседание назначено на 22:00 мск.