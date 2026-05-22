22 мая, 16:06

Путин назвал Собянина очень эффективным и опытным руководителем

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин положительно оценил работу мэра Москвы Сергея Собянина. Об этом он заявил во время встречи с выпускниками первого потока программы «Время героев».

Глава государства обратился к одному из участников программы, который сообщил о работе в правительстве Москвы. Президент России отметил, что столичное руководство формирует сильную и профессиональную команду.

«Сергей Семёнович — очень грамотный руководитель, опытный и эффективный. И вокруг себя собирает таких людей», — сказал Путин.

По словам главы государства, попадание в такую команду уже само по себе говорит об уровне подготовки специалистов.

Путин призвал выпускников «Времени героев» не становиться аппаратчиками

Ранее сообщалось, что президент пообещал поддержку выпускникам «Времени героев» на выборах в Госдуму, а также назвал бойцов СВО «солью земли русской».

Полина Никифорова
