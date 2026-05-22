Помощник Мэттью Перри, обвиняемый в его смерти, сделал неожиданное признание

Ассистент Мэттью Перри заявил в суде, что просто не мог отказать актёру, когда тот требовал у него сильнодействующие препараты. Слова Кеннета Ивамасы, проходящего фигурантом по делу о гибели звезды «Друзей», публикует Daily Mail.

По версии следствия, Ивамаса долгое время имел доступ к опасным лекарствам и регулярно передавал их своему боссу. На слушаниях он объяснил, что знал Перри как человека с очень непростой судьбой и постоянно разрывался между чувством долга и страхом навредить.

«Он был моим работодателем много лет. Я знал его как человека с непростой судьбой, боролся с чувством долга и страхом навредить. Но когда он просил, я не мог ему отказать — в его голосе была такая настоятельность, что противостоять было почти невозможно», — заявил Ивамаса.

Прокуратура вменила помощнику причинение смерти по неосторожности. Сыщики полагают, что именно эти поставки усугубили состояние артиста и стали роковыми. Защита настаивает на том, что Ивамаса сам оказался под колоссальным психологическим давлением со стороны знаменитости, годами боровшейся с зависимостью.

Напомним, Мэттью Перри не стало 28 октября 2023 года. Тело 54-летнего актёра нашли в джакузи в его собственном доме. Следов запрещённых веществ на месте обнаружено не было, и первоначально смерть признали ненасильственной. Точку в вопросах поставила экспертиза. Причиной гибели стало острое воздействие кетамина. Сопутствующими факторами также послужили утопление, ишемическая болезнь сердца и влияние бупренорфина. Как выяснилось позже, незадолго до трагедии Перри уволил целую бригаду врачей, контролировавших приём препарата. После этого он перешёл на нелегальные источники и начал бесконтрольно покупать кетамин на стороне.

Ранее сообщалось, что «кетаминовая королева» Джасвин Сангха, поставившая смертельную дозу Мэттью Перри, приговорена к 15 годам тюрьмы. Сангха стала не первой осуждённой по этому делу. Ранее под суд попали двое лечащих врачей актёра. Марк Чавес отделался восемью месяцами домашнего ареста, а Сальвадор Пласенсия получил два с половиной года колонии за нелегальную торговлю препаратом.