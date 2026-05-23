23 мая, 02:57

AD: Европейские лидеры недостойны своего народа после антироссийских санкций

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / HJBC

Европейские страны из-за санкций против России оказались в глупом положении — они покупают американский газ втридорога, пока РФ спокойно продаёт своё топливо США. Об этом пишет итальянское издание AntiDiplomatico.

Автор статьи пишет, что Россия продолжает продавать газ и нефть США, как и другим странам мира. А американцы сбывают Европе свой сжиженный природный газ по цене, которая втрое выше. Журналист призывает задуматься о том, кто управляет Европой. Проводимый Брюсселем антироссийский курс, по его мнению, только усугубляет кризис на Западе.

«Тем временем счета за газ в Италии стремительно растут, отчасти из-за масштабных закупок чрезвычайно дорогого СПГ у США.<…> И это только начало. <…> На данном этапе мы должны задать себе вопрос: заслуживаем ли мы тех, кто нами управляет?» — заключил автор.

Дмитриев предрёк Британии и ЕС энергетическое цунами
Заявление нового венгерского премьера Петера Мадьяра о российских энергоносителях выставило напоказ лицемерие и двойные стандарты Евросоюза. Напомним, ранее Петер Мадьяр выразил уверенность, что после окончания конфликта на Украине Евросоюз моментально возобновит закупки российского газа. Политик пояснил, что это вопрос исключительно конкурентной цены и географической логистики. Трубный газ из России обходится значительно дешевле сжиженного, который везут из США и других стран. Хотя Будапешт готов обсуждать любые варианты поставок, ключевым фактором всё равно остаётся стоимость.

Виталий Приходько
