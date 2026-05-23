Омбудсмен Лантратова отправится на место трагедии в Старобельске

Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова планирует в ближайшее время посетить место удара ВСУ по колледжу в ЛНР. Об этом она сообщила в своём канале в МАКСЕ.

«Со своей стороны также планирую выехать на место трагедии в ближайшее время», — написала омбудсмен.

Она отметила, что трагедия до сих пор не получила должной реакции международного сообщества. По её словам, удар по учебному объекту, где находились студенты, требует честной оценки без политических оговорок.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что для иностранных журналистов организуют посещение места трагедии. Это связано с ложными заявлениями западников в ООН о том, что удара не было.

Напомним, 22 мая ВСУ нанесли удар по общежитию колледжа в Старобельске. Атака была целенаправленной: 16 дронов тремя волнами били по гражданскому объекту, рядом с которым не было военных целей. В результате погибли десять человек, больше 40 пострадали. До 15 человек пропали без вести.