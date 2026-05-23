Судьба 10 студенток колледжа в Старобельске остаётся неизвестной

В Старобельске продолжаются поиски десяти студенток колледжа, который подвергся атаке ВСУ. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

«Местонахождение ещё 10 девушек неизвестно», — написал Пасечник в Telegram-канале.

К полудню 23 мая число погибших в результате атаки ВСУ достигло 11 человек, среди которых 8 девушек и 3 юноши. Ещё 41 человек получил ранения различной степени тяжести.

Напомним, 22 мая ВСУ нанесли удар по общежитию колледжа в Старобельске. Атака была целенаправленной: 16 дронов тремя волнами били по гражданскому объекту, рядом с которым не было военных целей. В момент атаки в здании находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Поисково-спасательные работы продолжаются.