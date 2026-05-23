Пасечник: При ударе по Старобельску погибли восемь девушек и три парня

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник сообщил имена студентов, которые погибли и пострадали в результате атаки на колледж в Старобельске. Жертвами удара ВСУ стали восемь девушек и три парня в возрасте от 19 лет до 21 года.

Погибшие:

Погрибниченко Анна Андреевна, 01.11.2006 г.р. Сердюк Дарья Сергеевна, 18.04.2007 г.р. Прудникова Яна Владимировна, 11.12.2006 г.р. Животикова Ирина Денисовна, 03.12.2006 г.р. Мартимьянова Елена Владимировна, 06.09.2006 г.р. Бережная Татьяна Сергеевна, 15.07.2006 г.р. Ковтун Артём Сергеевич, 02.02.2006 г.р. Бугаков Максим Викторович, 03.12.2005 г.р. Постовец Александр Александрович, 18.12.2004 г.р. Фень София Олеговна, 30.03.2007 г.р. Чекрыгина Алина Александровна, 27.04.2007 г.р.

Позже стало известно, что число погибших выросло до 12. Ещё 48 человек пострадали. Девять остаются под завалами, сообщили в ГУ МЧС по ЛНР.

Ранее сообщалось, что омбудсмен Яна Лантратова отправится на место трагедии в Старобельске. Она отметила, что трагедия до сих пор не получила должной реакции международного сообщества. По её словам, удар по учебному объекту, где находились студенты, требует честной оценки без политических оговорок.