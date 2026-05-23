23 мая, 10:52

В Латвии упал в озеро и взорвался БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ChiccoDodiFC

В латвийском озере Дридзис сдетонировал беспилотный летательный аппарат, происхождение которого установить пока не удалось. Аппарат рухнул в воду после того, как его заметили очевидцы, сообщила пресс-служба полиции республики.

В ведомстве уточнили, что сигнал от местных жителей о падении дрона поступил днём. При соприкосновении с поверхностью воды устройство взорвалось, однако никто из людей не пострадал.

В настоящий момент на месте инцидента работают спецслужбы Латвии, криминалисты изучают фрагменты обломков, которые удалось обнаружить.

Беспилотник нарушил воздушное пространство Латвии, НАТО подняло истребители
Ранее сообщалось, что 7 мая на территории Латвии рухнули три украинских беспилотника. Один из них нашли на нефтебазе в восточной части страны. Запуск дронов производился из Житомирской области. НАТО узнало об украинских дронах у своих границ постфактум. Украина не предупреждала Латвию и Эстонию о приближении своих беспилотников к воздушному пространству стран.

Вероника Бакумченко
