Директор национальной разведки США Тулси Габбард намерена до ухода с поста опубликовать результаты расследований по ряду резонансных тем. Об этом сообщает The Daily Wire со ссылкой на источники в разведсообществе.

Речь идёт, в частности, о так называемом «гаванском синдроме», пандемии CoViD-19 а также выводах о возможной политизации федеральных ведомств. По данным источников, Габбард останется на посту до 30 июня и планирует еженедельно публиковать результаты ранее засекреченных расследований.

За время её руководства ведомство прошло масштабную реорганизацию: численность бюрократического аппарата сократилась более чем на 40%, а экономия для бюджета составила около 700 млн долларов в год. Кроме того, были рассекречены сотни тысяч страниц архивных документов, включая материалы по ряду исторических дел и фигурам американской политики.