Глава Нацразведки США Габбард до ухода рассекретит материалы по громким делам
Директор национальной разведки США Тулси Габбард намерена до ухода с поста опубликовать результаты расследований по ряду резонансных тем. Об этом сообщает The Daily Wire со ссылкой на источники в разведсообществе.
Речь идёт, в частности, о так называемом «гаванском синдроме», пандемии CoViD-19 а также выводах о возможной политизации федеральных ведомств. По данным источников, Габбард останется на посту до 30 июня и планирует еженедельно публиковать результаты ранее засекреченных расследований.
За время её руководства ведомство прошло масштабную реорганизацию: численность бюрократического аппарата сократилась более чем на 40%, а экономия для бюджета составила около 700 млн долларов в год. Кроме того, были рассекречены сотни тысяч страниц архивных документов, включая материалы по ряду исторических дел и фигурам американской политики.
Директор Национальной разведки США Тулси Габбард приняла решение покинуть пост. Причиной ухода стала необходимость уделять больше внимания семье — её супруг борется с редким онкологическим заболеванием костей. Президент США Дональд Трамп уже объявил о назначении временного руководителя ведомства. Исполняющим обязанности директора национальной разведки стал заместитель главы структуры Аарон Лукас.
