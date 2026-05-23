Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 мая, 10:58

Глава Нацразведки США Габбард до ухода рассекретит материалы по громким делам

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Директор национальной разведки США Тулси Габбард намерена до ухода с поста опубликовать результаты расследований по ряду резонансных тем. Об этом сообщает The Daily Wire со ссылкой на источники в разведсообществе.

Речь идёт, в частности, о так называемом «гаванском синдроме», пандемии CoViD-19 а также выводах о возможной политизации федеральных ведомств. По данным источников, Габбард останется на посту до 30 июня и планирует еженедельно публиковать результаты ранее засекреченных расследований.

За время её руководства ведомство прошло масштабную реорганизацию: численность бюрократического аппарата сократилась более чем на 40%, а экономия для бюджета составила около 700 млн долларов в год. Кроме того, были рассекречены сотни тысяч страниц архивных документов, включая материалы по ряду исторических дел и фигурам американской политики.

Директор Национальной разведки США Тулси Габбард приняла решение покинуть пост. Причиной ухода стала необходимость уделять больше внимания семье — её супруг борется с редким онкологическим заболеванием костей. Президент США Дональд Трамп уже объявил о назначении временного руководителя ведомства. Исполняющим обязанности директора национальной разведки стал заместитель главы структуры Аарон Лукас.

Сенат США утвердил выдвинутого Трампом Кевина Уорша новым председателем ФРС
Сенат США утвердил выдвинутого Трампом Кевина Уорша новым председателем ФРС

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Николь Вербер
  • Новости
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar